Лас-Вегас, США, , 09:29 — REGNUM Бразильянка Аманда Нуньес одержала победу над американкой Фелисией Спенсер на турнире смешанных единоборств UFC 250, который прошёл в ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе.

Поединок завершился победой Нуньес единогласным решением судей. В ходе боя она нанесла 124 акцентированных удара, из которых 90 пришлись в голову соперницы.

Нуньес защитила титул чемпионки UFC в полулёгком дивизионе. Всего на её счету 20 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. Спенсер потерпела второе поражение при восьми победах.

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