Дублин, 7 июня 2020, 09:05 — REGNUM Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по смешанным единоборствам в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Об этом Макгрегор написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие», — написал Макгрегор на своей странице и прикрепил свою фотографию с матерью.
Напомним, что Макгрегор на профессиональном ринге провел 26 боев, в которых одержал 22 победы. Четыре раза он проиграл.
Стоит отметить, что за время своей карьеры Макгрегор два раза объявлял о ее завершении.
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