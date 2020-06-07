Дублин, , 09:05 — REGNUM Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по смешанным единоборствам в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Об этом Макгрегор написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие», — написал Макгрегор на своей странице и прикрепил свою фотографию с матерью.

Напомним, что Макгрегор на профессиональном ринге провел 26 боев, в которых одержал 22 победы. Четыре раза он проиграл.

Стоит отметить, что за время своей карьеры Макгрегор два раза объявлял о ее завершении.

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