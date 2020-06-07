Дортмунд, Германия, , 08:18 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе «Боруссии» единственный гол забил полузащитник Эмре Джан на 57-й минуте.

На сегодняшний день «Боруссия» набрала 63 очка и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» идёт на девятом месте с 38 очками.

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