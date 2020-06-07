Прага, , 02:00 — REGNUM Главный наставник чешской команды «Млада Болеслав» Йозеф Вебер прокомментировал, два автогола защитника Алексея Татаева забитых им подряд в течение пяти дней. Об этом сообщает местное сетевое издание Idnes.cz.

«Татаев был нашим лучшим игроком. Я не виню его, это неудачный момент для него», — сказал тренер.

По его словам, несмотря на то что российский футболист забил в ворота своей команды два гола, он в обеих этих встречах «был нашим лучшим игроком в обороне».

Напомним, 2 июня Татаев совершил автогол в матче чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1), а 6 июня футболист вновь отметился автоголом во встрече национального первенства со «Слованом» (2:2).

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