Леверкузен, Германия, , 19:03 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметился двумя голевыми передачами в матче 30-го тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера», закончившийся со счетом — 4:2.

Первая результативная передача немца пришлась на 42-ю минуту матча. Мюллер помог Леону Горетцке сделать счет — 2:1. Вторая передача чемпиона мира стала победной. На 66-й минуте встречи Левандовски замкнул пас Томаса — 4:2.

Мюллер отличился 19-й и 20-й голевой передачей в этом сезоне, повторив рекорд Бундеслиги, который был установлен в 2015 году хавбеком «Вольфсбурга» Кевином Де Брюйне.