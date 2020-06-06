Леверкузен, Германия, , 18:40 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» взяла вверх в гостевом противостоянии с леверкузенский «Байером» в рамках 30-го тура Бундеслиги, переиграв хозяев со счетом — 4:2.

«Баварцы» одержали одиннадцатую встречу подряд во всех турнирах, отличившись в этих матчах 36 голами, пропустив при этом лишь 7 мячей.

Под руководством Ханса-Дитера Флика «Бавария» продлила беспроигрышную серию до 20 матчей во всех турниров. В этой серии «мюнхенцы» одержали 19 побед и лишь однажды сыграли вничью с «РБ Лейпциг».