Москва, , 18:16 — REGNUM Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением касаемо возможного возвращения бразильца Вагнера Лава в стан «армейцев».

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год, а также на два матча возвращался в сезоне 2013/2014.

«Каждый раз, когда Вагнер Лав возвращался в ЦСКА, это оказывало положительный эффект. Он и на этот раз может оказать позитивное влияние на команду, но в краткосрочной перспективе.

У болельщиков с бразильцем связаны теплые воспоминания, но время берет свое. Ему уже 35 лет и непонятно, в каком он состоянии. Если в плохой форме, это будет разочарование. По мне лучше купить молодого форварда, который принесёт больше пользы.

Когда Шкурин выходил, то смотрелся сильнее Чалова, но Илья не получил достаточно шансов проявить себя. Каждому нужно давать играть. Не будет же Вагнер Лав сидеть на лавке? Ему тоже придется находить место в составе, поэтому кого-то придется убрать», — цитирует слова Масалитина портал «Спорт-Экспресс».

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