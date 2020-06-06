Москва, , 17:57 — REGNUM ЦСКА поспорит еще с тремя клубами за право подписать 35-летнего нападающего Вагнера Лава, который накануне покинул бразильский «Коринтианс», разорвав с ними контракт.

Согласно данным портала «Чемпионат», услугами обладателя Кубка УЕФА 2005 года заинтересованы «Крузейро», а также еще два клуба за пределами границы бразильского государства.

«Каждый раз, когда Вагнер Лав возвращался в ЦСКА, это оказало положительный эффект. Он и на этот раз может оказать позитивное влияние на команду, но в краткосрочной перспективе», — приводит высказывание бывшего нападающего ЦСКА Валерия Масалитина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что переговоры московского клуба с бразильцем находятся в продвинутой стадии.