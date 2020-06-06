Баффало, , 17:37 — REGNUM Нападающий «Баффало Сейбрз» Кайл Окпосо перенес операцию на колене. Согласно информации официального сайта «клинков», срок восстановления 32-летнего хоккеиста отсчитывает шесть недель.

В минувшем регулярном чемпионате, который был досрочно завершен в связи с изменением календаря текущего сезона НХЛ, нападающий вышел на лед в 52 матчах, отличившись 19 (9+10) очков при полезности «-5».

Напомним, что грядущем плей-офф Национальной хоккейной лиги между собой сразятся 24 команды, имеющие наибольший процент победы по итогам регулярном чемпионата. «Баффало Сейбрз», а также еще шесть команд, не попали в число участников Кубка Стэнли.