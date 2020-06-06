Барселона, Испания, , 17:18 — REGNUM Юного полузащитника «Барселоны» Анссумане Фати пытаются перехватить европейские гранды, предлагающие любые деньги за будущую звезду.

Согласно сообщениям портала Sport. es, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу отказался продавать 17-летнего хавбека за 100 миллионов евро. Клуб, предлагавший столь серьезную сумму, не называется.

Бартомеу объявил свое решение на видеоконференции с руководителями «Барселоны», приправив высказывание этими словами: «Фати не продается. Это даже не обсуждается».

В этом сезоне Фати принял участие в 16 матчах испанской Ла Лиги, отличившись четырьмя голами и одной голевой передачей.