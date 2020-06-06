Токио, , 17:02 — REGNUM Защитные маски, в которых можно плавать в бассейне, изобрели в Японии. Об этом 6 июня сообщает газета «Асахи».

Бассейны, закрытые в связи с угрозой эпидемии коронавируса, возобновили свою работу в Японии с 1 июня. В связи с этим возникла необходимость в маске, которая защищала бы от заражения, но при этом бы не намокала и не спадала в воде.

Решение данной проблемы было найдено небольшой компанией в Токио. Маска для плавания изготовлена из прозрачного материала и закрывает нижнюю половину лица. При этом она не соскальзывает и сконструирована так, что позволяет плавать в воде.

Изначально маски производились вручную, но спрос на них оказался так велик, что было запущено производство. Удобство и эффективность масок признала ассоциация клубов для плавания, заказы на маски поступили со всех концов страны от 700 организаций. Особенно востребованы маски в детских школах плавания, так как тренерам приходится громко давать команды детям, периодически поправляя положение ребёнка в воде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса в 2021 году.

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