Рим, , 16:54 — REGNUM Турецкий нападающий «Ромы» Дженгиз Юндер может продолжить карьеру в Турине.

Согласно информации портала Tuttosport, «Рома» и «Ювентус» обсуждают подробности обмена, в рамках которого туринский клуб сможет подписать давно желаемого Дженгиза Юндера, а «римляне» взамен получат права на Кристиана Ромеро. Аргентинский защитник «черно-белых» в этом сезоне выступает на правах аренды за «Дженоа».

В текущем сезоне 22-летний Ромеро отличился одной голевой передачей в 24 матчах чемпионата Италии. 22-летний турецкий нападающий Юндер забил три мяча за 20 матчей.