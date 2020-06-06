Бухарест, , 14:42 — REGNUM В Румынии к 7,5 годам тюрьмы приговорили фаната футбольного клуба «Университатя Клуж» Видреана Траяна. Об этом 6 июня сообщает Reuters.

Фанат приговорён к тюремному сроку за попытку убийства полицейского во время матча с «Германштадтом» в июне 2019 года.

Тогда в ходе столкновений фанатов с полицией Траян ударил сотрудника правопорядка креслом по голове и оставил его залитым кровью и в бессознательном состоянии.

Первый матч за путёвку в высший дивизион чемпионата Румынии завершился победой «Германштадта» со счётом 2:0. В ответной игре победу одержал «Университатя Клуж» — 1:0.