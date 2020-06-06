Гельзенкирхен, Германия, , 14:34 — REGNUM Капитан немецкого футбольного клуба «Шальке» Омар Маскарель пропустит оставшуюся часть возобновлённого сезона. Об этом 6 июня сообщается на сайте клуба.

По словам главного тренера «Шальке» Давида Вагнера, у Маскареля неудачно проходит процесс реабилитации после травмы.

В марте Маскарель получил разрыв сухожилия в области приводящих мышц бедра. Позднее сезон Бундеслиги был прерван из-за пандемии коронавируса.

Матчи турнира возобновились в мае, после чего «Шальке» потерпел четыре поражение подряд.

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