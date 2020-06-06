Москва, , 14:24 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что выпил слишком много водки за время выступлений в России. Об этом сказал в видеоинтервью, размещённом на канале клуба в YouTube.

Вернблуму задали вопрос: «Водка или ром?» На это он ответил: «Ром, я выпил слишком много водки в России».

Напомним, Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год, после чего перешёл в греческий ПАОК. В составе «армейцев» он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

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