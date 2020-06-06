Ксанти, Греция, , 14:18 — REGNUM Матч между футбольными клубами «Ксанти» и «Атромитосом» в чемпионате Греции перенесён на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом 6 июня сообщается на сайте греческой суперлиги.

«Матч отложен в качестве меры предосторожности. Здоровье игроков должно быть нашей первоочередной задачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимо результатов выборочных тестов, проведённых в регионе Ксанти. На это потребуется больше времени, чем планировалось.

Чемпионат Греции должен возобновиться 6 июня. Встреча между «Ксанти» и «Атромитосом» была запланирована на 7 июня.