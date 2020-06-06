Вашингтон, 6 июня 2020, 14:12 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует ежедневно тестировать игроков на коронавирус после возобновления сезона. Об этом 6 июня сообщает The Athletic.
Отмечается, что если у игрока обнаружат коронавирус, он будет помещен на карантин. НБА намерена продолжать матчи при выявленных случаях заражения.
В НБА также планируют провести несколько выставочных матчей перед возобновлением сезона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, НБА приняла решение возобновить сезон с участием 22 команд. Все матчи будут проводиться в Орландо (Флорида, США).
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