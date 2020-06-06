Москва, , 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат».

По информации издания, каналы холдинга «Матч ТВ» покажут оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) бесплатно. Такой вариант обсуждался 5 июня на общем собрании клубов лиги.

Ранее бесплатно показывались всего несколько матчей тура. Остальные транслировались на платных каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство матчей РПЛ могут показать на бесплатных федеральных телеканалах.

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