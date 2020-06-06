Рим, , 13:32 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Рома» понёс убыток в размере €126,4 млн за девять месяцев финансового года 2019/2020. Об этом 6 июня сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, что аналогичный показатель за прошлый год составлял 29,5 млн. На сегодняшний день чистая задолженность клуба оценивается в €278,5 млн.

Рост убытков связывается с пандемией коронавируса, а также с тем, что клуб не смог пробиться в Лигу чемпионов. В итоге «Рома» не получила деньги от продажи игроков, а также от реализации билетов на матчи.