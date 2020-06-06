Москва, , 13:00 — REGNUM Подготовку к сезону планирует возобновить сборная России по тхэквондо 14 июня на базе «Юг-Спорт» в Кисловодске. Об этом 6 июня сообщил главный тренер команды Вадим Иванов.

«Мы планируем начать сбор в Кисловодске 14 июня. На сборе будут готовиться два состава — 32 человека», — цитирует Иванова ТАСС.

Он добавил, что в Кисловодск поедут те спортсмены, которые должны были выступить на чемпионате Европы в марте, а также второй состав.

Напомним, чемпионат Европы по тхэквондо должен был состояться в Хорватии с 7 по 10 мая. В марте турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.