Москва, , 12:55 — REGNUM Российская легкоатлетка Мария Ласицкене планирует начать выступления 14 августа на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом 6 июня сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа», — цитирует Назарову ТАСС.

Она отметила, что есть также подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который состоится 8 сентября. По другим возможным стартам пока нет определённости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ласицкене не примет участия в сборе на базе в Новогорске.

Читайте ранее в этом сюжете: Ласицкене не примет участия в сборе на базе в Новогорске