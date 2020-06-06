Москва, , 11:49 — REGNUM Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют на турнире, организатором которого является австриец Доминик Тим. Об этом 6 июня сообщает L’Equipe.

По информации издания, в турнире также примут участие Маттео Берреттини, Борна Чорич, Гаэль Монфис и Деннис Новак. Ещё один участник турнира будет объявлен позже.

Призовой фонд турнира составит $333 тыс. Каждый день будет проводиться как дневная, так и вечерняя сессии. А каждый участник сыграет как минимум три матча.

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