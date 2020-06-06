Краснодар, , 11:40 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Краснодар» отметили день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Об этом 6 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

В видео приняли участие как российские футболисты команды, так и легионеры. Они прочитали начало поэмы «Руслан и Людмила» — «У лукоморья дуб зеленый».

«Сегодня отмечаем двойной праздник — день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1269148187614482432