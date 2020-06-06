Москва, , 10:51 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новую команду. Об этом 6 июня сообщает Goal.

По информации издания, Мельгарехо прилетел на родину гуманитарным рейсом. Теперь он и его семья должны пройти 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

Ранее Мельгарехо сообщил, что летом, скорее всего, уйдёт из «Спартака». Отец футболиста заявил, у него есть предложения из клубов Европы, Мексики и США.

Напомним, Мельгарехо играет за «Спартак» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России в 2017 году.