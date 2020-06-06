Москва, , 10:17 — REGNUM Бразильский форвард Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат».

По информации издания, 35-летний нападающий может вернуться в ЦСКА, но окончательное решение о его переходе остаётся за руководством клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Коринтианс» расторг контракт с Вагнером Лавом.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2009 год, с 2010 по 2012 год, а также в 2013 году.

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