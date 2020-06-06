Лас-Вегас, США, , 10:06 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль заявил, что уйдёт из UFC, если ему не повысят гонорар. Об этом 6 июня он написал на своей странице в Twitter.

По словам Масвидаля, за потенциальный титульный поединок с чемпионом UFC Камару Усманом ему предложили меньшую сумму, чем он получил за бой с Нэйтом Диасом.

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой?» — написал Масвидаль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что намерен отказаться от титула.

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