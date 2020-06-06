Брешиа, Италия, , 09:22 — REGNUM Нападающий Марио Балотелли договорился с руководством «Брешии» о расторжении контракта. Об этом сообщает издание Goal.

Ранее президент «Брешии» Массимо Челлино решил прекратить трудовые отношения с Балотелли после того, как тот неоднократно пропускал тренировки. В свою очередь, футболист утверждал, что не пропускает занятия команды.

Ранее сообщалось, что Балотелли уйдёт из «Брешии», за которую играл с лета 2019 года. В клубе заявили, что разочарованы в футболисте.

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