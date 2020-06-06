Питтсбург, США, , 09:09 — REGNUM Тренировочный процесс возобновит клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» с 9 июня. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты «Питтсбурга» будут проводить тренировки в группах по шесть человек, соблюдая дистанцию. Во время занятий тренерский штаб не должен находиться на льду.

Игрокам определят время прибытия и отъезда и обеспечат бесконтактный вход на базу. Комната отдыха и другие помещения общего пользования будут закрыты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 июня клубам НХЛ разрешено проводить тренировки в малых группах.

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