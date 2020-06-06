Москва, 6 июня 2020, 08:11 — REGNUM Допинг-пробу «Б» российского боксёра Александра Беспутина вскрыли эксперты для анализа. Об этом 5 июня сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.
«Вскрыта проба «Б» 27 мая. Результат будет на следующей неделе», — цитирует Климаса ТАСС.
Беспутин является чемпионом мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Напомним, 1 декабря 2019 года он победил Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. После поединка его допинг-тест дал положительный результат.
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