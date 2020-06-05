Берлин, , 23:26 — REGNUM 5 июня на стадионе «Шварцвальд-Штадион» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 «Фрайбург» одержал минимальную победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха благодаря голу Нильса Петерсена, забитому на 58-й минуте матча после передачи Винченцо Грифо.

Статистика матча («Фрайбург"/"Боруссия»)

Удары 15/16

Удары в створ 6/4

Владение 40%/60%

Нарушения 14/15

Угловые 3/10

Одержав 11-ю победу и набрав 41 очко, «Фрайбург» поднялся н 8-ю позицию. «Боруссия» (Менхенгладбах) с 56-ю баллами временно осталась на 4-й строчке.