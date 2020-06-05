Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Петербургский «Зенит» готов предложить новый контракт Юрию Жиркову сроком на один год, сообщает портал «Чемпионат».

36-летний хавбек провел в текущем сезоне РПЛ 17 матчей, отличившись двумя мячами и двумя голевыми передачами. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца этого сезона.

Жирков является трёхкратным чемпионом России, пятикратным обладателем кубка страны, однако он более известен по своим европейским триумфам. В 2005 году в составе ЦСКА Юрий стал обладателем Кубка УЕФА, а через три года завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, что дало ему путь в чемпионат Англии. За два сезона в «Челси» Жирков добавил в свою трофейную копилку чемпионство АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес тульский «Арсенал»