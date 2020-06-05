Подгорица, , 18:51 — REGNUM Звезда мирового тенниса Новак Джокович планирует приехать в Черногорию ради участия в благотворительном турнире «Adria tour». Об этом он заявил 5 июня.

«Все идет по плану. Я не могу сказать, что это на сто процентов известно, не хватает еще нескольких процентов», — сообщил Джокович в эфире телеканала «Прва» и добавил, что он надеется на проведение турнира в Черногории.

Джокович также допустил, что в Черногорию ради участия в «Adria tour» приедет еще несколько выдающихся теннисистов, такие, как Доминик Тим, Александр Зверев и Григор Димитров.

Напомним, что Черногория ранее объявила об окончании эпидемии коронавируса после того, как в течении 28 дней в стране не было зафиксировано новых случаев заражения.

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