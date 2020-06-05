Мадрид, , 18:45 — REGNUM Сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана не собирается продлевать соглашение со «сливочными», сообщает портал Marca.

По данным источника, Люка Зидан близок к переходу в чемпионат Франции, где, по всей видимости, будет выступать за «Монпелье».

Ранее сообщалось, что 21-летний Люка заявил о готовности выступать за сборную Алжира. Главный тренер национальной команды Алжира Джамель Бельмади провёл личную встречу с голкипером и призвал его принять алжирское гражданство. По данным портала, Люка сможет дебютировать за сборную уже в квалификации чемпионата мира осенью.

В этом сезоне воспитанник «Реала» выступал на правах аренды за сантандерский «Расинг» во втором по силе дивизионе Испании. Зидан провел 29 матчей, пропустив 36 мячей при шести встречах на «ноль».