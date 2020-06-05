Манчестер, Великобритания, , 18:35 — REGNUM Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в трансферный шорт-лист руководства «Манчестер Юнайтед», информирует портал Actu Foot.

По данным источника, 22-летний хавбеком, помимо «дьяволов», также интересуется «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». В его контракте с «Миланом» прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

«Манчестер Сити», по данным источника, заявил, что готов заплатить эту сумму для дальнейших переговоров с игроком.

Беннасер перешил в «Милан» прошедшем летом за 16 миллионов евро из «Эмполи» и тут же зарекомендовал себя как хороший центр, приняв участие в 23 матчах за «рассонери» во всех турнирах». На счету хавбека одна голевая передача.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 26 турах.