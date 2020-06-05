Москва, , 18:12 — REGNUM Руководство Российской премьер-лиги принято решение досрочно завершить Первенство молодежных команд, информирует официальный сайт организации.

«На общем собрании РПЛ были подведены итоги молодежного первенства, которое не будет доиграно: победителем сезон 2019/2020 было признано московское «Динамо».

Это решение будет утверждено на исполкоме РФС в ближайшее время», — сообщается на портале РПЛ.

Команды молодежного первенства успели провести 22 тура. «Динамо» заняло первое место, опередив ЦСКА на 4 очка.