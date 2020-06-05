Москва, , 17:53 — REGNUM В результате общего собрания руководства Российской премьер-лиги были определены даты периода летнего трансферного окна для клубов лиги.

«Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх. Регламент будет опубликован после утверждения на исполкоме РФС. Кроме того, клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — приводит обращение руководства РПЛ пресс-служба организации.

Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат».