Барселона, Испания, , 17:30 — REGNUM Каталонская «Барселона» планирует приступить к переговорам о новом соглашении с Месси уже на следующей неделе.

Согласно сообщениям портала Marca, со стороны «каталонцев» переговоры будут вести генеральный директор клуба Оскар Грау и президент Жозеп Бартомеу. Представлять интересы Месси будет отец аргентинца Хорхе.

По данным источника, Месси хочет сохранить пункт о возможности разрыва соглашения по окончании каждого сезона по желанию футболиста. Текущая договоренность сторон действует до лета 2021 года.