Мюнхен, Германия, , 17:10 — REGNUM Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал переход форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в «Челси».

Напомним, что «мюнхенцы» вели активную трансферную компанию в целях подписать Тимо Вернера, который в текущем сезоне является вторым игроком лиги по показаталю «гол+пас». На счету немца 25 голов и 7 голевых передач.

«Это решение Тимо, и мы должны уважать его выбор. Если сообщения о сделке достоверны, то нужно признать, что «Челси» сделал отличный трансфер, подписав Вернера», — приводит слова Флика твиттер-аккаунт Bayer&Germany.

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