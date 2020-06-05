Лондон, , 16:42 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» планирует подписать контракт с бразильским полузащитником «Фламенго» Жерсоном Сантосом, сообщает портал Goal.com.

«Шпоры» предложили бразильскому клубу около 18 миллионов евро за 23-летнего Жерсона, но «Фламенго» отказался продавать игрока. Бразильский гранд намерен сохранить хавбека еще как минимум на сезон. «Фламенго» в недавнем прошлом стал победителем Кубка Либертадорес и чемпионом Бразилии. Сам Жерсон на этой почве заявил, что хочет помочь клубу добиться еще больших успехов.

Жерсон уже имеет опыт выступлений в Европе. С 2016 по лето 2019 года бразилец показывал достойную игру в чемпионате Италии, где защищал цвета «Фиорентины» и «Ромы». Летом 2019 года вернулся на родину, перейдя из римского клуба в «Фламенго» за 12 миллионов евро.