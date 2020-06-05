Леверкузен, Германия, , 16:33 — REGNUM Мадридский «Реал» предложил леверкузенскому «Байеру» 80 миллионов евро за полузащитника Кая Хаверца, информирует Bild.

По данным источника, «сливочные» были готовы предварительно заплатит 80 миллионов евро за 20-летнего хавбека и еще на год оставить его в «Байера», однако немецкий клуб не собирается расставаться с футболистом не меньше чем за 100 миллионов евро.

Отметим, что Хаверцом интересуются лондонский «Челси», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Бундеслиги на счету немецкого полузащитника 11 голов и 5 голевых передач в 26 матчах чемпионата.