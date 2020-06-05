Лондон, , 16:13 — REGNUM Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер согласовал контракт с лондонским «Челси».

По данным источника, «Челси» заплатит 60 миллионов евро отступных, прописанных в контракте немца. Вернер уже договорился об условиях контракта с «аристократами». Соглашение будет рассчитано до 2025 года с заработной платой в 10 миллионов евро, не считая бонусы.

Также от этого трансфера выиграет «Штутгарт», который получит 15% от суммы трансфера. Напомним, что Вернер является воспитанником футбольной школы «Штутгарта». В 2016 году он был замечен представителями «Лейпцига», куда впоследствии перешёл за 14 миллионов евро с условием, что «Штутгарт» получит 15% от следующего перехода немца.

В текщуем сезоне Бундеслиги Тимо Вернер провел 29 матчей и набрал 32 (25+7) результативных балла по системе «гол+пас».