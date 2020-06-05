Казань, , 15:08 — REGNUM К тренировкам вернулся защитник казанского «Рубина» Константин Плиев. Об этом 5 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Плиев выздоровел после заражения коронавирусом и прошёл все тесты, результаты которых показали, что он полностью здоров.

«Константин Плиев присоединился к команде. Защитник прошёл все тесты в связи с перенесённой ранее коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая у Плиева был выявлен коронавирус. Он стал вторым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) с подтверждённым диагнозом.

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