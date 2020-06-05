Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Около 4,3 млрд тенге ($10,7 млн) возвращены в бюджет Казахстана после отмены летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 5 июня заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на брифинге.

«Эти средства были оптимизированы и возвращены в республиканский бюджет», — отметила министр. Она добавила, что в настоящее время спортсмены из Казахстана возобновили тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Международном олимпийском комитете заявили о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.