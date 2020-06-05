Красноярск, 5 июня 2020, 14:27 — REGNUM Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» станет Александр Тарханов. Об этом 5 июня сообщается на странице клуба в Instagram.
«Енисей» ждёт Александра Тарханова в качестве главного тренера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство клуба планирует подписать контракт с Тархановым по его прибытии в Красноярск в ближайшее время.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил, что Юрий Газзаев покинет пост главного тренера «Енисея».
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