Красноярск, , 14:27 — REGNUM Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» станет Александр Тарханов. Об этом 5 июня сообщается на странице клуба в Instagram.

«Енисей» ждёт Александра Тарханова в качестве главного тренера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство клуба планирует подписать контракт с Тархановым по его прибытии в Красноярск в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил, что Юрий Газзаев покинет пост главного тренера «Енисея».

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