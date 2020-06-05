Лозанна, Швейцария, , 14:05 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) перенёс слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за пандемии коронавируса. Об этом 5 июня сообщили в CAS.

«Слушание было отложено из-за пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что вариант проведения заседаний в режиме видеоконференции был исключён.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в CAS заявили о переносе рассмотрения судебного спора. Заседания будут проведены в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.

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