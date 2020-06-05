Лиссабон, , 13:34 — REGNUM Автобус футбольного клуба «Бенфика» закидали камнями после матча чемпионата Португалии. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в ходе инцидента пострадали футболисты Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Их доставили в больницу для обследования после попадания осколков.

Руководство «Бенфики» призвало власти к расследованию инцидента и принятию мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня «Бенфика» провела первый матч в чемпионате Португалии после возобновления сезона. Команда сыграла вничью с клубом «Тондела» со счётом 0:0.

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