Москва, , 13:14 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) проведёт внеочередную конференцию 11 июля в Химках. Об этом 5 июня сообщает ТАСС.

Конференция состоится в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». На ней должны состоятся досрочные выборы президента СБР.

Место для проведения конференции утверждено 5 июня на заседании правления, в котором не принимал участия глава СБР Владимир Драчёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции для преодоления кризисной ситуации в организации. Драчёв назвал это решение нелегитимным.

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