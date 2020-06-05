Москва, , 13:07 — REGNUM В 2019 году 7,5 млн человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом 5 июня сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«По итогам 2019 года 7,5 млн человек из 13,5 млн зарегистрированных приступили к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», — сказал Матыцин.

Он добавил, что к 2024 году необходимо довести число людей, выполняющих нормативы, до 24 млн человек. Для этого предстоит эффективно проводить информационную кампанию и организовать работу с центрами тестирования.

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