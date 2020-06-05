Лондон, , 12:28 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» осуществил заем у государства в размере £175 млн. Об этом 5 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб воспользовался программой помощи, которую правительство Великобритании оказывает бизнесу. Согласно этой программе, краткосрочный кредит предоставляется компаниям, вносящим значительный вклад в экономику страны.

В «Тоттенхэме» заявили, что до июня 2021 года потери от отсутствия матчей и других мероприятий, таких как концерты на стадионе, могут превысить £200 млн.

Также в клубе отметили, что полученные финансовые средства не будут использоваться для приобретения футболистов.