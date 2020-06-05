Баку, , 12:17 — REGNUM Азербайджан планирует отказаться от Гран-при Формулы 1 из-за организационных трудностей, связанных с пандемией, сообщает 5 июня издание Motorsport.

Вместе с тем официальный представитель «Сочи Автодром» сообщил, что представители Формулы 1 прорабатывают несколько вариантов Гран При в Краснодарском крае. Не исключается также проведение сразу двух этапов.

Напомним, в марте власти Монако отменили Гран-при Формулы 1 в Монте-Карло. Кроме того, возможно отмена гонки и в Сингапуре. Сезон 2020 года стартует 3 июля в Австрии.

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